Bob Sinclair a Padova, il pubblico intona il coro milanista "Pioli is on fire"

Padova - Di pezzi musicali ne ha sentiti e suonati il dj mondiale Bob Sinclair, ma quando a Padova, ospite alla console in una nota discoteca estiva, ha diffuso il brano di Gala "Freed from desire", è rimasto di stucco sentendo il pubblico - in gran parte di tifosi milanisti - che si è messo a cantare il tormentone "Pioli is on fire" dedicato all'allenatore dei neo Campioni d'Italia. Non credeva alle sue orecchie come si vede chiaramente nel video del tik toker Angedsr. Pochi istanti dopo eccolo partecipare, molto divertito, ai cori. Poi gli hanno spiegato il motivo della versione speciale. Chissà non decida di farla diventare una hit (video dal profilo TikTok di Angesdr)

APPROFONDIMENTI PUGLIA Bob Sinclair a Gallipoli, duemila ragazzi ballano senza mascherina e... PADOVA Concerto di Bob Sinclair, l'attacco: «Poca trasparenza sui... TRIESTE Bob Sinclair apre Barcolana 50: in piazza a ballare 8mila persone