Bloccato in mezzo al Piovego, 14enne salvato dall'elicottero

Paura per un ragazzino 14enne che ha deciso di attraversare il fiume per andare a pescare nel momento in cui le chiuse del Piovego si sono aperte. E l'elicottero dei vigili del fuoco ha dovuto recuperarlo. Nel pomeriggio di oggi, 27 ottobre, poco dopo le 16, il ragazzino dopo la scuola si è posizionato in mezzo al Piovego. In quel punto ci sono le chiuse del Piovego, tra Noventa e Stra, e lui ha visto che l'acqua era molto bassa e, forse per percorrere meno strada, ha deciso di guadare il fiume. Brutta idea visto che proprio in quel momento le chiuse sono state aperte. Il giovane è stato investito dall'acqua ed è rimasto incastrato sui massi. I vigili del fuoco lo hanno soccorso con l'elicottero. L'adolescente sta bene, non ha riportato ferite.