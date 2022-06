Stefano Scibilia è sempre stato appassionato di bicicletta. Nel 2019 gli è stato diagnosticato un linfoma al quarto stadio, ma i medici dell'ospedale di Padova non hanno permesso che perdesse le speranze. E dopo dieci mesi di chemio, come dice lui stesso, è "rinato una seconda volta". Ha deciso di percorrere 1300 km in bici per mandare un messaggio di speranza a tutti coloro che stanno affrontando un male come il suo.