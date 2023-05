“Bianco Weekend” a Bibione, evento dedicato all’asparago bianco locale

BIBIONE - A Bibione, il 6 e il 7 maggio si è tenuto Bianco Weekend, evento all’insegna del gusto che ha celebrato l’asparago bianco, eccellenza dell'agricoltura locale. Due giorni di incontri, show cooking e degustazioni guidate dai critici gastronomici marco Colognese, Adua Villa e Filippo Bartolotta per assaporare la bianca primizia di stagione in tutte le sue espressioni gastronomiche e in abbinamento alle bollicine del Prosecco Doc. Non un semplice appuntamento primaverile, ma una manifestazione che si inserisce in una vera e propria strategia di valorizzazione del territorio, che mette a sistema filiera produttiva e comparto turistico, con la regia del Comune di San Michele al Tagliamento, in collaborazione con Confcommercio Delegazione Bibione e Bibione Live – Consorzio di Promozione Turistica, il supporto di Consorzio Prosecco Doc e Cooperativa Agricola Bibione e la partnership tecnica della Scuola Alberghiera Lepido Rocco di Pramaggiore (VE). Durante il Bianco Weekend si è svolto anche il Concorso Asparago d’Oro, competizione gastronomica che mette al centro la ristorazione locale, premiando il miglior piatto a base di asparago bianco. Ha vinto lo chef Ovidiu Gabriel Musat del ristorante Havana. Erano 30 i professionisti in gara, tra senior e giovani promesse con tre squadre della Scuola Alberghiera Lepido Rocco di Pramaggiore, per una giuria composta da Marco Colognese, critico enogastronomico, Kevin Feragotto, consulente e divulgatore enogastronomico e Luigino Cassan, imprenditore nel campo del banqueting e dell’organizzazione di eventi food.

Ultimo aggiornamento: 17:05

