Bessica di Loria, pienone per l'esordio della 44esima edizione della Fiera dei fiori

LORIA (TREVISO) - Inizio con il botto oggi, 11 marzo, per la 44esima edizione della Fiera delle piante ornamentali e dei prodotti del vivaismo di Bessica di Loria che si terrà nella giornata odierna e domani per le vie della frazione. Un'edizione rinnovata fatta da 300 espositori, mostre e anche un'esposizione con i mestieri dell'antichità in Villa Baroni. Tanti i veterani presenti con i loro capolavori della natura ma altrettanti i nuovi professionisti del settore. Tra loro anche Manuel, originario di Santo Domingo che ha creato un giardino dove unisce il Veneto al suo Paese natale in un tripudio di colori e odori. Tra i fiori preferiti anche quest'anno spiccano le orchidee, belle quanto delicate. Noi abbiamo chiesto a Giordano, appassionato coltivatore, di svelarci qualche segreto per farle durare più a lungo. Domani, 12 marzo, il taglio del nastro alle 9 con il governatore del Veneto Luca Zaia . A svelare qualche dettaglio in più sulla fiera sono il Presidente dell'Ente Stefano Carlesso e il sindaco Simone Baggio.