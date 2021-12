CORNUDA (Treviso) - Dopo la performance al Forum di Assago, i Bengala Fire, band di Cornuda, nel Trevigiano, arrivati terzi a X-Factor sono tornati a casa ed eccoli ringraziare il nostro giornale per il sostegno e il... tifo.

I Bengala fire hanno duettato in finale con Manuel Agnelli proponendo In Between Days di The Cure.