Folle corsa di un barchino a Venezia, scommessa da roulette russa: sopravvivere a tutta velocità

VENEZIA - Avevano probabilmente fatto una scommessa tipo roulette russa: percorrere con il barchino l'intero rio di Cannaregio ad almeno 30 nodi (quasi 60 chilometri orari, ma potrebbero essere stati molti di più) uscendone sani e salvi. La scommessa è stata vinta, perché grazie a Dio nessun'altra imbarcazione era in transito in quel canale, ma ci sarà un prezzo da pagare per quello che è accaduto sabato notte, neppure tanto tardi.

(Video: Venezia non è Disneyland)