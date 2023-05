PORTO TOLLE - Momenti di forte paura per due cittadini del ferrarese fortunatamente tratti in salvo dall’equipaggio della Squadra Acque Interne del Commissariato di Porto Tolle mentre l’imbarcazione in legno, di più di 15 metri, sulla quale stavano viaggiando andava in fiamme a circa tre miglia dalla costa. I naviganti, partiti all’alba dal Lido degli Estensi alla volta di Chioggia, si sono trovati, durante la navigazione, in mezzo alle fiamme per cause rimaste ancora ignote: vani i loro tentativi di domare l’incendio.