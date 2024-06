SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TREVISO) - Barbara Carron, imprenditrice ed ex vice presidente del Padova Calcio, morta di tumore a 51 anni. In tanti oggi, 8 giugno, per dargli l'ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di Cà Rainati. Il messaggio dei nipoti: «Tu cara zia eri innamorata della vita. I tuoi post erano una preghiera giornaliera per noi. Sentivamo che c'eri e che volevi esserci». (video Felice De Sena, Nuove Tecniche)