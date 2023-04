L’educazione gender inizia dai bagni: al liceo Grigoletti toilette unisex e carriera alias. Le reazione degli studenti

PORDENONE - Niente più "maschi da una parte e femmine dall'altra". Da oggi al liceo Grigoletti di Pordenone diventano utilizzabili i bagni unisex, una novità voluta dalla preside Ornella Varin per superare la distinzione di genere. La risposta degli studenti però è stata di generale perplessità: sicuramente si tratta di una bella iniziativa, ma l’urgenza quale sarebbe? «Le priorità sono altre» spiega uno dei ragazzi elencando servizi igienici senza porte, piastrelle rotte e luci che non vanno. Quello che però potenzialmente rischia di creare maggior disturbo è l'invasione della privacy, percepita soprattutto dalle ragazze. «Questa iniziativa significa che abbiamo una maturità sufficiente affinché possiamo andare tutti in bagno assieme senza che ci siano problematiche, ma secondo me questa maturità non c'è ancora».