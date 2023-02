Maltratta l'anziana che doveva accudire, arrestata badante

PORDENONE - Maltratta l'anziana che era stata incaricata di accudire, badante arrestata. La donna di 88 anni impossibilitata nei movimenti, veniva lasciata a casa da sola di notte senza cibo né acqua e veniva picchiata dalla 36enne che era stata assunta dalla famiglia per prendersene cura. Operazione condotta dai Carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria (con il supporto dei militari di Pordenone) che hanno rintracciato e arrestato a Pordenone una 36enne di nazionalità georgiana ritenuta la responsabile di maltrattamenti in famiglia e abbandono di persona incapace. L'episodio di maltrattamento è stato ai danni di una donna anziana residente nel sud Italia ma la donna è stata arrestata nel nord dove nel frattempo era già stata assunta da un'altra famiglia. A lanciare l'allarme i famigliari dell'88enne che continuava a peggiorare. A incastrare la collaboratrice le telecamere messe in casa dai militari.