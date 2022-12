Backstage sulle Dolomiti, il regista Pistello spiega i "segreti" delle sue riprese

Enrico Pistello è ormai un videomaker, regista e documentarista affermato e le sue riprese stanno facendo il giro delle piattaforme e delle tv italiane: «Spesso chi guarda i miei filmati - spiega l'autore, agente di polizia in pensione - si chiede come vengono realizzati… E per rispondere a queste domande, ho voluto realizzare il cortometraggio "Backstage sulle Dolomiti” proprio per descrivere cosa accade dietro le quinte durante le riprese».

Sono riprese spettacolari effettuate su sentieri, spesso impervi durante tutte le stagioni dell'anno, quasi sempre in solitaria, sovente in condizioni climatiche avverse, dove oltre al bagaglio per trasportare le bevande, il cibo e l'equipaggiamento da montagna, si aggiunge anche quello dell'attrezzatura video/fotografica.

Pistello, grande appassionato di montagna e di fotografia, attraverso i cortometraggi mette in evidenza le emozioni con scenari emozionali in cui esalta la natura del Nordest.

"Una madre", il nuovo corto di Enrico Pistello con la poetessa Carla Menon