Il presidente Luca Zaia: «Finalmente inizia il percorso verso l'autonomia, non è la secessione dei ricchi»

VENEZIA - Apprrovato in Consiglio dei ministri il ddl sull'Autonomia differenziata, il commento a caldo del presidente del Veneto Luca Zaia: «E' una bellissima notizia, inizia finalmente un percorso verso l'autonomia e il federalismo. Una scelta di modernità e di responsabilità, non è la secessione dei ricchi, tantonomeno voler spaccare l'Italia in due».