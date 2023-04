Bus in fiamme, gli automobilisti in coda: «I vigili hanno detto che ci multeranno, è intollerabile» Le video-interviste

VENEZIA - Le testimonianze degli automobilisti in coda per l'incendio dell'autobus sul Ponte della Libertà. Tutti in coda da almeno un'ora: chi sta andando al lavoro e chi a prendere la figlia di ritorno dalla gita scolastica. Ma c'è anche chi è stato avvisato che verrà multato. «I vigili hanno fotografato le auto e ci hanno detto che ci mettono le multe, una cosa intollerabile, noi le abbiamo parcheggiate a bordo strada e siamo bloccati da un'ora» la testimonianza di due automobilisti.

(Video-interviste di Alvise Sperandio)