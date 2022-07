Ecco i bolidi monoposto dell'Università di Padova pronti per la Formula Sae

PADOVA - Gli “Squali” del RaceUp Team dell’Università di Padova hanno presentato oggi, 1 luglio, le due monoposto con cui sfideranno le altre università nella Formula Sae 2022, la competizione universitaria internazionale che prevede la concezione, progettazione e produzione di vetture, realizzate in stile formula, che andranno a misurarsi in una serie di prove statiche e dinamiche. Le due vetture parteciperanno alla tappa nazionale a Varano de Melegari dal 13 al 17 luglio e alla tappa internazionale a Hungaroring in Ungheria dal 7 al 13 agosto. A coordinare il progetto dal 2006 il professor Giovanni Meneghetti che guida ogni anno un gruppo di circa 80 studenti, prevalentemente di Ingegneria, con cui progetta le vetture ottenendo ad ogni edizione importanti risultati e una costante miglioria nelle vetture (Video di Marco Miazzo).