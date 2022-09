Scontro alla rotonda, auto si rovescia e si ferma su una fiancata

PASIANO DI PORDENONE - Una mancata precedenza affrontando la rotonda di via del Commercio a Cecchini, frazione di Pasiano di Pordenone, è all'origine dell'incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 23 settembre. In seguito all'urto l'auto che stava già impegnando la rotatoria si è rovesciata restando in bilico su una fiancata.