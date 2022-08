TREVISO - La batosta arriverà probabilmente in autunno, quando il caro prezzi inizierà a pesare di più. Per ora ad affliggere maggiormente i librai e non solo, sono le bollette e i loro continui rincari. Gli aumenti sul prezzo della carta, per ora, non si fanno ancora sentire, ma secondo i librai la mazzata arriverà ad autunno, già dal mese di settembre. A fare il punto in questo video è Alessandra Cervellin della libreria San Leonardo.