Attacco a Israele, Zaia: “Lo ricorderemo come un nuovo 11 settembre”

(Agenzia Vista) Longarone, 9 ottobre 2023 “Non è un bell’ottobre: lo ricorderemo come l’ottobre dei 60 anni dalla tragedia del Vajont, l’ottobre della tragedia di Mestre con 21 morti e 15 feriti”, ha spiegato il governatore del Veneto, Luca Zaia, a margine della commemorazione dei 60 anni dalla tragedia del Vajont. Zaia è poi intervenuto su quanto accaduto in Israele: “Lo ricorderemo anche come l’ottobre di una guerra, di un nuovo 11 settembre che è quello che sta accadendo in Israele”. Il governatore del Veneto ha poi parlato della situazione legata agli italiani nel territorio israeliano: “Siamo in apprensione per la vita dei cittadini e in particolar modo per i tanti veneti che sono intrappolati e non riescono a rientrare”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 20:44

