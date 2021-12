Arresto a Venezia: nei guai un imprenditore

VENEZIA - Arrestato oggi l'amministratore occulto di una società fallita, è accusato di aver distratto beni per circa un milione di euro. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice delle Indagini Preliminari lagunare, su richiesta della Procura della Repubblica di Venezia, nei confronti di una persona indagata per il fallimento di una società di capitali, con sede nella provincia, operante nel settore dei prodotti per l’illuminazione...

Music: https://www.bensound.com