Festival delle Idee, Arianna Fontana: «Sarò alla Fenice per raccontarvi le emozioni nello sport»

VENEZIA - Entra nel vivo la 4. edizione del “Festival delle Idee” dopo l’anteprima che si è tenuta al Teatro Toniolo a fine settembre: il festival è organizzato dall’associazione “Futuro delle Idee” in collaborazione con M9, Regione Veneto, Comune di Venezia, Università Ca’ Foscari, Iuav, Ulss 3, Arteven e Cna. La "special guest" Arianna Fontana parlerà delle Emozioni nello Sport mercoledì prossimo 19 ottobre. Il moderatore dell'evento sarà Andrea Vidotti, il manager dei campioni.

La carriera e il palmares

Campionessa di short track, Arianna Fontana sa che tutto si consuma sulla rapidità, sulla forza e sulla precisione che riesce a imprimere sui pattini. Il conto delle sue affermazioni è una scia inarrestabile. Nata a Sondrio nel 1990, a soli 15 anni esordisce in Nazionale: agli europei di Krynica-Zdrój conquista tre podi. Alle Olimpiadi invernali di Torino 2006 conquista il bronzo nella staffetta, diventando la più giovane atleta medagliata d’Italia.

A Vancouver 2010 è di nuovo sul podio, con il bronzo nei 500 metri. Sette volte campionessa europea, nelle stagioni successive incrementa il palmarès e il trionfo si concretizza a Pyeonchang 2018 con l’oro. I rapporti con la Federazione s’incrinano e decide di trasferirsi in Ungheria. Nell’anno in corso arriva a Pechino dove bissa l’impresa d’oro. Esempio per le nuove generazioni, dotata di grande strategia in gara adesso spera di incrementare la propria galleria di medaglie a Milano-Cortina 2026.