Sciame di api in piazzetta Aldo Moro: paura tra i presenti ma interviene l'apicoltore. Questa mattina, 6 giugno, straordinaria operazione di "aspirazione" di un maxi gruppo di api che, nel cercare un posto dove fermarsi per fare il proprio alveare, si sono fermate in un cartello pubblicitario nello spiazzo proprio accanto alla centralissima piazza dei Signori. ( Video di Giovanni Gastaldi )