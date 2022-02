Alex Rossi vince la Winter-ice in Austria nella sua prima nuotata dei 1000 metri in acqua a 3.5 gradi

TREVISO - Alex Rossi dopo i successi ottenuti la settimana scorsa in Polonia ieri ha confermato la sua ottima preparazione fisica imponendosi nella gara che lo vedeva impegnato per la prima volta nei mille metri nel lago austriaco di Klagenfurt. L’atleta di Codognè si è imposto sugli altri nuotatori con un fantastico tempo di 18 minuti e 2 secondi: «Era la prima volta che tentavo questa distanza - racconta Alex che si allena due giorni la settimana in piscina a Vittorio Veneto e, quando gli impegni di lavoro glielo permettono nel lago di Revine - Ero emozionato come un bambino, non sapevo se il fisico avrebbe retto alla temperatura di tre gradi per tutto quel tempo. Invece sono riuscito a fare una bellissima gara e sono veramente soddisfatto. Il mio obiettivo era quello di arrivare alla fine, arrivare primo è stata un’ulteriore soddisfazione che premia gli sforzi e gli allenamenti che devo fare per poter affrontare le acque fredde dei laghi dove abitualmente si svolgono le gare. La gara è stata dura ma è stato bellissimo arrivare al traguardo”

Il pericolo più grande che corrono questi “atleti del ghiaccio” è l’ipotermia.Immergersi in acque che non superano i tre gradi richiede un allenamento tenace e una notevole forza, oltre che a perfette condizioni fisiche:” Bisogna abituare il fisico all’impatto iniziale con l’acqua fredda, ed essere fisicamente al top. I crampi potrebbero guastare la gara, come l’ipotermia, il vero spauracchio.

Pio Dal Cin