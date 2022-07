L'ultimo saluto ad Alessandro, morto in moto a 24 anni

CAVALLINO - Si sono svolti oggi, 22 luglio, nella chiesa di Santa Maria Elisabetta al Cavallino i funerali di Alessandro Chiaranda morto in moto a 24 anni.

Nel pomeriggio di martedì scorso il giovane era rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale a Longarone, in una strada di montagna che rappresentava una della sue passioni. Alessandro si trovava in sella ad una moto lungo la strada provinciale 251 del Vajont. All'improvviso, all'altezza della frazione di Codissago, nell'affrontare le curve, secondo una prima ricostruzione sembra in fase di discesa, avrebbe perso il controllo della motocicletta andando a sbattere contro un muretto a lato della strada. Un impatto tremendo a seguito del quale è stato sbalzato dalla sella facendolo cadere rovinosamente a terra.

Alessandro lascia il papà Claudio, la mamma Cinzia e un fratello più giovane. Una famiglia molto unita e stimata, ma anche molto riservata che in queste ore sta vivendo il dolore con grandissima dignità. Struggente il messaggio del padre affidato ai social: «Eri una persona così solare e generosa, un vulcano di idee con tanti progetti di vita». E ancora: «Voli via da noi lasciando un vuoto incolmabile». Guida di kayak, da alcuni mesi aveva trovato lavoro in una ditta locale di noleggio imbarcazioni, seguendo così un suo sogno. Distrutti i colleghi e gli amici di sempre. «Da alcuni mesi lavorava con noi - dicono dalla ditta - aveva seguito l'allestimento dell'approdo tra l'inverno e la primavera e poi aveva iniziato la stagione. Era generoso e aveva una grande sensibilità. Assieme avevamo una vita davanti, con tanti sogni e progetti da realizzare. Ora tutto si è cancellato ma non il suo ricordo».