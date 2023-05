Alessandro Borghese, con i ragazzi dell'alberghiero, celebra l’asparago bianco: «Quest’anno il risotto, il prossimo chissà…»

BIBIONE - È già estate a Bibione, dove in queste ore sta andando in scena lo spettacolo culinario firmato dallo chef Alessandro Borghese. Nella scenografica location Ai Casoni di Bibione che si affaccia sulla laguna, lo show cooking del celebre chef, volto noto di programmi televisivi di successo come “4 ristoranti” e “Junior MasterChef Italia”, che questa sera ha voluto omaggiare l'asparago bianco, materia prima tipica della zona, con un risotto al profumo d'estate.

Nel racconto di questa cucina sono stati coinvolti anche i ragazzi delle scuole alberghiere: "Spingo sempre a intraprendere questo mestiere in una maniera corretta seria e felice. Mi sono fatto aiutare da loro, adesso siamo qui e ci divertiamo!" ha commentato lo chef.

Bibione lancia la meta Gourmet con Alessandro Borghese