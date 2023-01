MARGHERA - Era uscito per prendere le sigarette quando è stato aggredito da tre uomini in strada . Vittima del pestaggio un 32enne di origini bengalesi, Reza. Il giovane, qualche giorno fa, si trovava a Marghera, in via Longhena. Dopo aver comprato le sigarette, una volta uscito dal tabaccaio, un giovane italiano l'ha avvicinato e gli ha chiesto di dargliene una. Reza ha rifiutato e per tutta risposta il ragazzo lo ha aggredito aiutato da altri due. Le immagini choc.