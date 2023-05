L'Adunata ha fatto il miracolo: attivati due ascensori in stazione ferroviaria. I lavori erano iniziati nel 2019

UDINE - L'Adunata alpina ha fatto il miracolo. Grazie all'arrivo degli alpini e al pressing dell'assessore regionale Cristina Amirante e del suo omologo comunale Ivano Marchiol, su input del sindaco Alberto Felice De Toni, sono stati attivati questa mattina, 12 maggio 2023, in stazione a Udine i due ascensori al servizio del primo binario e della banchina fra il quinto e il sesto. I lavori erano cominciati nel 2019 ma fra il Covid, il contenzioso con l'appaltatore e pastoie burocratiche i due elevatori sono entrati in funzione soltanto questa mattina. C'è stata però una piccola disavventura per il disabile Domenico Pellino, noto per le sue battaglie contro le barriere, evidenziata dall'avvocato Gabriele Agrizzi, fondatore dell'associazione di Tutela diritti del malato. Durante un primo utilizzo da parte di Pellino, infatti, l'ascensore avrebbe avuto un disservizio, come segnalato dall'associazione. Agrizzi ha dovuto chiamare in aiuto gli operatori della società ferroviaria.