Venezia. Acqua alta a San Marco: residenti e turisti in passerella. Ci sono anche i pesci in piazza. Attesi 115 centimetri

VENEZIA - Torna l'acqua alta a Venezia. Stamane, piazza San Marco si è svegliata di nuovo allagata. Turisti e residenti sono tornati a camminare in passerella. Perfino qualche pesce è stato visto sgusciare in piazza.

Domani Venezia tornerà a fare i conti con un'acqua alta rilevante: per questo è stata annunciata la messa in campo del sistema Mose, le paratoie a difesa della città. Per le 9.55, in base alle previsioni del Centro maree del Comune, è prevista una massima di 115 centimetri.