ALLEGHE - Ben 215 piccoli atleti si sono ritrovati oggi ad Alleghe, sullo Ski Civetta, per il primo appuntamento del Grand Prix Lattebusche, evento che come da tradizione dà il via alla stagione agonistica. I bambini si sono cimentati in un percorso che ne ha testato l'abilità sia tra i pali stretti sia tra le porte da gigante, in un clima di festa. Con tanto di befana a fare da apripisita.

Andrea Ciprian