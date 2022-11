Nave rompighiaccio, il momento del salvataggio dei 92 migranti

«Li monitoravamo a distanza» spiega Franco Sedmak, comandante della nave Laura Bassi «molti hanno iniziato a farci cenni di aiuto, erano senza viveri e stavano imbarcando acqua. Innalzavano i bambini per far capire il disagio che stavano provando. Così ci siamo nuovamente avvicinati a loro e, giunti a portata di voce, abbiamo convenuto che l'unica soluzione era usare la rescue boat per portarli sulla nostra nave».