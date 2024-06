​Nave Audace in avaria e a rischio affondamento: lanciato il Mayday e l'allarme è scattato nella laguna di Grado per l'imbarcazione che collega Trieste a Grado. Le 76 persone a bordo, secondo le primissime informazioni, sono state salvate. In soccorso alla nave Audace sono giunti tutti i mezzi a disposizione di guardia costiera, finanza e vigili del fuoco, mobilitati per il trasbordo dei passeggeri, portati nelle scialuppe di salvataggio. Mobilitato anche il soccorso sanitario.