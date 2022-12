Padova. Natale alle Cucine popolari: arriva il vescovo Cipolla

PADOVA - Natale alle Cucine economiche popolari. In via Tommaseo la coda di persone che si mettono in fila per un pasto caldo arriva sulla strada ma c'è anche un ospite speciale: il vescovo Claudio Cipolla. Accompagnato da don Luca Facco, Cipolla ha fatto il giro delle Cucine, parlando con volontari e ospiti, sedendo con loro a mangiare qualcosa (Video Nuove Tecniche - Alessandra Lazzarotto)