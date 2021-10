Papà Simoncelli: «Ce l'ho con Dio, l'ho detto anche al Papa»

Sono passati dieci anni dalla morte di Marco Simoncelli. Il decennale arriva nel weekend in cui si corre sul circuito intitolato a Marco. E proprio la pista di Misano è la destinazione finale del viaggio che Guido Meda ha fatto insieme a Paolo Simoncelli, il papà di Marco. Per l’occasione Paolo si è rimesso in moto dopo 26 anni, per raccontarci la storia del figlio. L’intervista integrale andrà in onda sabato 23 ottobre alle 17:30 su Sky Sport MotoGP (canale 208), nella nuova puntata di "On the road Again"