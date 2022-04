Crozza/Binotto: «La debacle di Imola? Leclerc si vantava troppo...»

Nella puntata di Fratelli di Crozza – in onda venerdì in prima serata sul Nove - Maurizio Crozza nei panni di Binotto, Team Principal della Ferrari, commenta la debacle di Imola: «Ma tecnicamente è successo che abbiam fatto troppo gli sboroni perché, dopo primo e secondo posto in Bahrein, Leclerc ha iniziato a vantarsi che la prossima se la faceva tutta in retromarcia. Io dal canto mio dicevo: «Il box non ci serve più facciam tutta piscina a sfioro e le prossime vittorie ce le godiamo in acqua con lo sciampagnino». E invece non abbiam capito che ancora dovevamo capire…» Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com