Clauzetto, il paesino di montagna che si ripopola grazie ai migranti: «Qui ricostruire una vita è possibile»

CLAUZETTO - Come suggerisce il detto, si chiude una porta, si spalanca – in questo caso – un balcone, quello sul Friuli. Mentre si continua a parlare di spopolamento della montagna, Clauzetto, comune di 365 anime, conosciuto come il “Balcone del Friuli” per la sua posizione panoramica, torna a “ripopolarsi” con 41 nuovi residenti. Non solo persone che dopo aver concluso la loro vita lavorativa hanno deciso di ritirarsi quassù, ma anche qualcuno che dall’Uruguay o dal Brasile ha deciso di dare una svolta alla propria vita. «La pandemia ha cambiato molto i rapporti e la nostra scelta risponde anche a questo. Trovare un posto dove sentirsi a casa e ricostruire i rapporti su una base solida» racconta Matteo Marchiori, che quattro mesi fa, insieme alla moglie brasiliana Caroline Caciquinho, ha deciso di trasferirsi qui.

Videointervista di Giulia Soligon