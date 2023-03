Padova. Fridays for future, il corteo occupa l'area tra le mura e l'IperRossetto: «Basta cementificazione»

PADOVA - Tornano in piazza i Fridays for future, le manifestazioni ambientaliste a cui ha dato il via la giovane attivista Greta Thunberg. Questa mattina, 3 marzo, centinaia di manifestanti sono partiti dalla stazione. Diversi i disagi al traffico con automobilisti bloccati che suonavano a ripetizione il clacson. Il corteo poi ha invaso l'area tra le mura e l'IperRossetto in via Fra Paolo Sarpi per mettere l'accento sul tema della cementificazione. (video di Simone Piccirilli)