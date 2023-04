Mamma uccisa dal bimbo che giocava con l'arma del vicino ad Ariano Polesine. Il video della villetta della tragedia

ARIANO POLESINE (ROVIGO) - E' avvolta nel silenzio la villetta dove si è consumata la tragedia dove ha perso la vita Rkia Hannaoui, la donna trovata agonizzante in casa, colpita alla testa da un proiettile fatto partire accidentalmente dal figlioletto di 8 anni. Il piccolo stando alla ricostruzione fatta dagli investigatori del tragico incidente, avrebbe usato la pistola del vicino di casa, sarebbe entrato in casa e maneggiando l'arma per gioco sarebbe partito il colpo mortale.