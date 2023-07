Maltempo Veneto, 350 chiamate ai vigili del fuoco: 190 interventi in poche ore

Dal tardo pomeriggio di mercoledì gran parte del Veneto è stato colpito da forte vento, grandine e pioggia: 350 chiamate ai vigili del fuoco e 190 interventi per danni d’acqua, dissesti statici, rimozione di elementi pericolanti, taglio di rami e alberi. I danni peggiori a Venezia, dove sono stati colpiti i comuni del Brenta come Dolo, Stra, Pianiga, Camponogara, Campolongo, Fiesso d’Artico Fosso e Chioggia. Sono 50 gli interventi svolti nel padovano, soprattutto nei comuni di Cittadella, Sant’Angelo di Piove, Vigonza, Campodarsego, Cadoneghe. In provincia di Vicenza sono 35 gli interventi, particolarmente colpito il comune di Tezze sul Brenta.

Ultimo aggiornamento: 14:14

