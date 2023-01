Un anziano è precipitato mentre potava una pianta ed è morto. Intorno alle 10 di questa mattina, 27 gennaio, Antonio Inglesi, 79 anni, si trovava in giardino per potare un grande ulivo nel suo giardino di casa, in via Tolomei. Ad un certo punto ha avuto un malore ed è caduto, morendo sul colpo (video di Matilde Bicciato)