Luca Zaia prossimo presidente del Consiglio? «Sono solo fantasie»

TREVISO - Luca Zaia interviene sulla crisi di governo e sulle elezioni già fissate per il 25 settembre prossimo. «Spero che si arrivi ad avere una forza di governo che sia assolutamente rappresentativa - sottolinea - E' innegabile il supporto per il presidente Mario Draghi. Poi però, la Lega e il mio partito, avevano fatto una proposta, quella di non avere più i Cinque Stelle perchè ricordo che noi abbiamo votato il decreto aiuti per i cittadini e loro no». Sulla data e il periodo scelti per le elezioni, il governatore non ha grossi dubbi: «Nei mesi di agosto e metà settembre riusciremo a recuperare tutta la fase estiva grazie al Presidente della Repubblica che ha fissato subito la data delle elezioni - aggiunge - In questo periodo comunque i ministri restano in carica. Pensiamo che tra 60 giorni avremo un Governo, un Parlamento e tutto. Mi auguro che si recuperi tutto quanto prima. Speriamo che si vada avanti con le riforme. A prescindere da chi prenderà in mano il Paese, non dimentichiamoci che c'è bisogno delle riforme». E sulle voci che lo vedono come possibile candidato, Zaia risponde così: «Fantasie».

