CODOGNE' - Giunta alla 42esima edizione la corsa più attesa della sinistra Piave ha visto per la prima volta affrontarsi nel percorso dei 10km i consiglieri regionali con Luca Zaia che anche quest’anno non ha voluto mancare. Quasi tremila iscritti tra handbike e una grande presenza come al solito degli “Amici di Diego”. Alla decima edizione anche la gara degli amministratori locali con la presenza di Mario Conte e Paola Roma.

Pio Dal Cin