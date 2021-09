La zanzara giapponese è in Italia: ecco quali malattie trasmette e perché è più pericolosa della tigre

La zanzara giapponese è arrivata in Italia: si tratta di una tra le 100 specie più invasive al mondo. Le aree di origine sono Giappone, Corea, Taiwan, Cina Meridionale e Russia: sembrerebbe che sia arrivata fino a noi a causa del commercio di pneumatici. Più resistente della zanzara tigre, questo insetto si adatta sempre di più agli ambienti urbani. È una zanzara diurna che molesta e punge l'uomo: le uova che depone riescono a resistere anche al freddo invernale. Secondo gli esperti questo animale può trasmettere all'uomo malattie come la Dengue, la Chikungunya e la West Nile. Ecco perché suggeriscono di adottare al più presto delle misure: bisogna arginare il più possibile la diffusione. Tra le cose che possiamo fare noi cittadini, raccomandano di non abbandonare contenitori pieni d'acqua come secchi e annaffiatoi.