Una pizza ogni 45 secondi: il robot di 3 ex ingegneri di SpaceX

Tre ex ingegneri di SpaceX, l'azienda fondata da Elon Musk, hanno lanciato un ristorante robot che fa una pizza ogni 45 secondi. La macchina sarà in funzione il prossimo anno grazie al lavoro di 23 persone che lavoravano nell'azienda del imprenditore americano creatore della Tesla. Stellar Pizza, oltre a essere una macchina rivoluzionaria, sarà anche un ristorante vero e proprio che aprirà nella prossima primavera a Los Angeles. La società è stata fondata nel maggio 2019 da tre ex ingegneri di SpaceX, Benson Tsai, Brian Langone e James Wahawisan.