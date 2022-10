Ucraina, riabbraccia il suo cane disperso durante i bombardamenti: la scena è commovente

Pensava di averlo perduto per sempre e invece questa anziana donna è riuscita a ricongiungersi con il suo adorato cucciolo. Mesi fa il piccolo Jack è fuggito via terrorizzato durante uno dei bombardamenti da parte della Russia sulla città di Kherson, in Ucraina. Un gruppo di volontari a capo di una missione di recupero per animali è riuscito a trovarlo. La scena è commovente: dopo aver rivisto il suo Jack, l'anziana signora è scoppiata in lacrime, colma di gratitudine nei confronti dei suoi salvatori.