Torta "Grinch" gigante: il lavoro di una mamma fa impazzire Jim Carrey

Questa perfetta riproduzione del Grinch non è solo bella da vedere, ma è anche commestibile dalla testa ai piedi. Si tratta di una torta a grandezza naturale preparata da una mamma di talento, la 35enne Lara Mason di Brownhills, Inghilterra. La donna è da sempre una grande fan del film di Natale e il protagonista, Jim Carrey, è il suo attore preferito. È per questo che quello che è successo l'ha lasciata completamente senza parole. Il video del dolce gigante preparato da Lara ha raggiunto anche l'attore di Hollywood, che lo ha retwittato: "Il mio obiettivo finale non è solo quello di essere ammirato dai fan, ma di essere mangiato da loro. Mi chiedo se può fare un angelo come Ace Ventura". Un Natale davvero speciale per la talentuosa Lara: di certo non lo dimenticherà mai.