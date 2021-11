Stati Uniti, Biden spenderà più di Trump per il suo "primo" albero di Natale

di Caterina Chiara Carpanè

Breve vacanza per il presidente Joe Biden che sta trascorrendo con la famiglia i giorni consecutivi alla festa del Ringraziamento sull’isola di Nantucket, al largo delle coste del Massachusetts. Biden è stato avvistato mentre passeggiava per le viette ciottolate del centro e faceva acquisti, sorprendendo clienti e negozianti. Al grido di “ti vogliamo bene, Joe!”, gli abitanti dell’isola, tradizionalmente democratica, hanno mostrato tutto il loro affetto per il presidente che ha partecipato con la moglie Jill anche all’accensione ufficiale dell’albero di Natale.

Intanto a Washington crescono le polemiche: secondo Tmz, l’abete del primo Natale dell’amministrazione Biden costerebbe più di quanto speso dal suo predecessore Donald Trump. Se lo scorso anno l’accensione del “White House Xmas Tree” ha subito il contraccolpo della pandemia, quest’anno tornerà a essere un grande evento, con tanto di pubblico presente. E con un grande esborso per le casse dello Stato: ai 139 mila dollari spesi per il trasporto dell’albero dall’Ohio, ne sono stati stanziati altri 170 mila per organizzare l’evento.