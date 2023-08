Spari contro le orche da un veliero, la denuncia degli animalisti spagnoli

"Spari contro diverse orche nello Stretto di Gibilterra". Parte così la denuncia del Pacma, il " Partido Animalista Con el Medio Ambiente", dopo che alcuni passeggeri di un veliero sono stati ripresi mentre sparavano verso i cetacei. Il gruppo di orche si è avvicinato all'imbarcazione e in quel momento sono partiti gli spari. Il Pacma ha condannato l'evento sottolineando che le orche sono specie vulnerabile nel CEEA e quindi qualsiasi azione mirata a ucciderle, catturarle, inseguirle o disturbarle è vietata. Questo non è l'unico episodio di interazione delle orche con le imbarcazioni e, come spiega 20minutos, per questo sono partiti diversi progetti per studiare il comportamento dei cetacei nella zona.

