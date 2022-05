Scoperta archeologica in Sardegna, trovati due nuovi "Giganti" risalenti alla civiltà nuragica

(Agenzia Vista) Cagliari, 07 maggio 2022 A pochi giorni dall’inizio del cantiere, che sta interessando un terreno nella parte meridionale del sito archeologico nel comune di Cabras, in Sardegna, sono emersi i torsi e altri frammenti di due nuove statue, entrambe identificate come “pugilatori del tipo Cavalupo” per il grande scudo flessibile avvolto davanti al tronco, del tutto simili alle due sculture recuperate a pochi metri di distanza nel 2014 ed ora esposte nel Museo civico di Cabras: i Giganti di Mont'e Prama le antiche sculture risalenti alla Civiltà nuragica. Le immagini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 21:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA