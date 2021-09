Salvano un cucciolo di scoiattolo ferito: la sua nuova vita in famiglia è tenerissima

Un cucciolo di scoiattolo ferito è stato trovato da una famiglia nei dintorni del Castello di Walmer, Inghilterra. Dopo aver cercato senza successo di ritrovare la sua mamma, hanno deciso di portarlo a casa per curarlo. Le attenzioni della famiglia sono state molto efficaci: il piccolo scoiattolo si è ripreso presto. Il suo nome adesso è Walmer, in onore del luogo in cui è stato trovato. Walmer si è molto affezionato ai suoi amici umani: da allora non è più voluto andare via. Oggi vive felicemente nella sua mini casa tra coccole e spuntini illimitati.