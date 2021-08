Salva un bombo e diventano amici per la pelle: l'incredibile storia di una tredicenne

Chi lo ha detto che una bimba e un bombo non possono essere amici? La tredicenne Lacey, di Coventry, Inghilterra, vi farà cambiare idea. È iniziato tutto poche settimane fa: Lacey, di ritorno dalla passeggiata con il suo cagnolino, ha notato il bombo in mezzo alla strada. Ha deciso di prendere la creatura ferita con sé, salvandole la vita, e da allora lei e Betty (questo il suo nome) sono inseparabili. Lacey si è presa cura di lei e ora Betty la segue ovunque: a fare la spesa, in giro e persino al bowling con tutta la famiglia. Betty è golosa di caramelle gommose, ma mangia anche miele, acqua zuccherata e marmellata di fragole. L'obiettivo adesso è farla tornare nel suo habitat naturale: Lacey la porta tutti i giorni in mezzo alla natura. Per il momento Betty non è ancora volata via: torna tutti i giorni nel suo "lettino", un vasetto aperto che si trova accanto al letto di Lacey. I tentativi della piccola Lacey, naturalmente, non finiscono qui.