Rospo da record trovato in Australia, pesa 2,7 kg: abbattuto in quanto "specie invasiva"

I ranger australiani hanno trovato un rospo bufalo gigante nella boscaglia di un parco costiero: un esemplare marrone e verrucoso lungo quanto un braccio umano e pesante 2,7 kg. Il rospo e stato avvistato dopo che un serpente che si muoveva lungo un sentiero ha costretto gli agenti della fauna selvatica a fermarsi mentre attraversavano il Conway National Park nel Queensland. «Mi sono chinato e ho preso il rospo. Non potevo credere alle sue dimensioni e al suo peso», ha detto la ranger Kylee Gray, descrivendo la sua scoperta dell’anfibio la scorsa settimana. «Un rospo bufalo di queste dimensioni mangia tutto cio che puo entrare nella sua bocca, compresi insetti, rettili e piccoli mammiferi», ha detto.

L’animale, una specie invasiva, e stato portato via e sottoposto a eutanasia. I rospi bufalo sono stati introdotti nel Queensland nel 1935 per controllare la diffusione di alcuni coleotteri, con conseguenze devastanti per la fauna locale. Con un peso di 2,7 kg, quasi pari a quello di un neonato umano, il rospo potrebbe battere il record di esemplare piu grande della specie, ha dichiarato in un comunicato il Dipartimento per l’Ambiente e la Scienza del Queensland.

Descritto come un «mostro», il dipartimento ha detto che potrebbe finire nel Museo del Queensland. A causa delle sue dimensioni, i ranger ritengono che si tratti di una femmina. Sebbene non se ne conosca l’eta, «questo esemplare e in giro da molto tempo», ha dichiarato la signora Gray, spiegando che gli anfibi hanno un’aspettativa di vita di 15 anni in natura. Le femmine di rospo bufalo possono produrre fino a 30.000 uova in una stagione. Questi animali sono estremamente tossici e hanno causato l’estinzione locale di alcuni dei loro predatori. (Video Queensland Environment)